SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos se prepara para a Copa São Paulo e a estreia está marcada para quinta-feira (4).

O Peixe enfrentará o Remo em Diadema, às 19h45 (de Brasília), pelo Grupo 26.

Os destaques

Miguelito

O meia-atacante boliviano é a principal estrela do Santos na Copinha. Convocado para a seleção principal do seu país, ele ainda não se firmou no profissional e vê a competição de base como chance para convencer o técnico Fabio Carille e voltar ao grupo principal em fevereiro. Miguel recebeu sondagens de equipes como Botafogo e Bahia nos últimos meses.

JP Chermont e Souza

Os laterais têm passagens por seleções brasileiras de base e, ainda novos, esperam ter os primeiros minutos na Copinha. JP é lateral-direito, enquanto Souza tem histórico de titular da lateral esquerda na seleção sub-17. Ambos têm 17 anos.

João Victor Balão

O meio-campista joga a última Copinha para finalmente ganhar uma chance entre os profissionais. Destaque do sub-20 nos últimos dois anos, ele ainda não conseguiu espaço no grupo principal, apesar de ser visto como muito promissor. Se Carille não utilizá-lo, será emprestado em 2024.

Bernardo

O meia de 18 anos tem tudo para impressionar o torcedor santista na Copinha. É um armador clássico e vários da base veem semelhanças com Diego Ribas, também revelado na Vila Belmiro. Ele já tem multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 354 mi) e está no Peixe desde os nove.

Confira a lista de inscritos do Santos na Copinha

Goleiros: Gustavo Jundi, Jackson, João Fernandes e Rodrigo Falcão.

Laterais: Diogo Correia, JP Chermont, Pedro Hian, Robert e Souza.

Zagueiros: André Klaus, Diego Borges, Matheus Matias, Samuel e Thiago Balieiro.

Meias: João Victor Balão, Bernardo, Gabriel Bontempo, Gustavo Henrique, Hyan, Kevin Malthus, Martins e Miguelito.

Atacantes: Enzo Monteiro, Felipe Laurindo, João Victor, Luca Meirelles, Matheus Xavier, Rodrigo Cezar e Victor Michell.