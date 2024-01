SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians busca seu 11º título na Copinha. A trajetória do clube começa na quarta-feira (3).

O time sub-20 do Corinthians enfrentará o Ji-Paraná, às 21h45, em Marília. O Grupo 10 ainda tem Marília e Bangu.

Os destaques

Bredon Bidon: o meia de 18 anos é o grande nome do São Paulo na Copinha. O garoto é monitorado por clubes gigantes da Europa e vive a expectativa de subir ao elenco profissional nesta temporada.

Léo Maná: o lateral-direito de 19 anos é do elenco profissional e está "emprestado" para a Copinha. Ele tem experiência no time principal, mas ainda não se firmou com o técnico Mano Menezes.

Guilherme Henrique: o atacante de 17 anos nutre muita expectativa na base do Corinthians. Mesmo aos 17, ele já atua no time sub-20. O Timão adota cautela, mas entende que será difícil evitar que o garoto queime etapas.

Os inscritos

Goleiros: Cadu, Felipe Longo, Matheus Corrêa e Matheus Roger;

Zagueiros: João Pedro, Renato, Thierry e William Magiezi;

Laterais: Kaio Henrique, Léo Mana, Vitinho e Vitor Meer;

Meio-campistas: Adryan, André, Breno Bidon, Jhonatan, Luiz Gustavo Bahia, Pedrinho, Ryan, Thomas Augustín e Thomas Lisboa;

Atacantes: Arthur Sousa, Caipira, Guilherme Henrique, Higor Farias, Juninho, Kayke Ferrari, Laércio, Léo Agostinho e Beto.