SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras busca ser o primeiro tricampeão consecutivo da Copa São Paulo em 2024 e a estreia está marcada para quinta-feira (4).

O confronto será contra o Queimadense-PB, na Arena Barueri, às 17h30 (de Brasília). Oeste e União ABC completam o Grupo 24.

Os destaques

Estevão

O meia-atacante de 16 anos é o principal nome do Palmeiras na Copinha de 2024. O jogador é considerado um dos atletas mais profissores da base alviverde. Ele estreou como profissional no último jogo da temporada contra o Cruzeiro, e brilhou no Mundial sub-17 com a seleção brasileira.

Luighi

O atacante foi outro nome do Palmeiras convocado para o Mundial sub-17. Luighi marcou 23 gols em 28 jogos em 2023, e recebeu sondagens de clubes italianos.

Vitor Reis

O zagueiro foi o capitão da seleção brasileira no Mundial sub-17 e já assinou seu primeiro contrato com o Palmeiras - a multa rescisória do defensor para clubes do exterior é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 535 milhões na cotação atual).

Kaíque

O goleiro está entre os mais experientes do elenco que disputará a Copinha e já participou de treinos no profissional. O terceiro goleiro do Palmeiras é formado na base, então ele disputa essa vaga com Mateus - que é um ano mais novo.

Thalys

O meia de 18 anos foi titular do time sub-20 ao longo da temporada e marcou 14 gols em 38 jogos. Ele tem se destacado por jogar mais próximo do gol com o técnico Lucas Almeida.

Confira a lista de inscritos do Palmeiras na Copinha

Goleiros: Aranha, Cesar, Kaique e Luiz Sá

Laterais: Arthur, Gilberto, Edney e Ian

Zagueiros: Benedetti, Gabriel Vareta, Pedro Felipe, Talisca e Vitor Reis

Meio-campistas: Erick Belé, Felipe Goto, Léo, Patrick, Rafael Coutinho, Thalys, Vitor André e Wendell

Atacantes: Allan, Daniel, Estêvão, Juninho, Kauan Santos, Kidani, Luighi, Riquelme Fillipi e Wesley