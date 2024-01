RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo busca o penta na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o começo da trajetória na competição será na sexta-feira (5).

A estreia será às 17h30 (de Brasília), contra o São José-RS. Audax-SP e São Bento completam o Grupo 19. O Rubro-Negro tenta voltar ao topo do pódio após o título de 2018.

Os destaques

Dyogo Alves

Herói na conquista Brasileiro sub-20, com vitória sobre o Palmeiras, o goleiro foi um dos sobreviventes do incêndio no CT Ninho do Urubu, em 2019. Ele teve de ser hospitalizado e, à época, era conhecido como Francisco Dyogo - ele "mudou" o nome por conta de Diego Alves, ex-goleiro do Flamengo e ídolo do jovem. Durante a temporada passada, foi inscrito para a Libertadores nas oitavas de final.

Lorran

O meia-atacante é apontado como um dos principais nomes da equipe e é o jogador mais jovem a fazer gol pelo profissional do Flamengo - com 16 anos, 6 meses e 20 dias, superando Vinícius Jr, que marcou com 17. Ele, porém, não vai ficar até o final da Copinha. Vai retornar mais cedo junto a outros companheiros para o Carioca, quando o elenco principal vai estar nos Estados Unidos.

Rayan Lucas

O volante foi campeão do Brasileiro sub-20 do ano passado e também chega à Copinha como um dos nomes a serem observados. Ele já frequentou o elenco profissional, e é outro que não vai ficar até o final do torneio devido à participação no Carioca.

Petterson

O atacante de 19 anos foi um dos destaques do setor ofensivo rubro-negro no Brasileiro sub-20 do ano passado, quando foi vice-artilheiro, com sete gols. O nome do jogador já foi alvo de especulação em clubes como o Barcelona, da Espanha.

Veja o elenco

Goleiros: Dyogo Alves, Caio Barone, João Vitor Cangane e Lucas Furtado

Zagueiros: Diegão, Darlan, Carbone, Iago e João Victor Cunha

Laterais: Daniel Sales, Lucyan, Felipe Brian, Zé Welinton e Germano

Volantes: Rayan Lucas, Jean Carlos, Caio Garcia, Daniel Rogério e João Victor Alves

Meias: Lorran

Atacantes: Werton, Petterson, Felipe Teresa, Felipe Lima, Pedro Estevam, Menegatti, Wallace Yan, Weliton, João Victor Silva e Rodriguinho