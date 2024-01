SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Augusto Melo assume oficialmente nesta terça-feira (2) a presidência do Corinthians. Quais são seus primeiros desafios?

Montagem do elenco

O Corinthians passa por reformulação e tem cinco reforços acertados até agora: o zagueiro Félix Torres, os laterais-esquerdos Diego Palacios e Hugo, o volante Raniele e o meia Rodrigo Garro.

O Timão tem negociações em andamento por outros reforços, mas as tratativas demoraram mais que o imaginado. A ideia era ter boa parte do grupo fechado para a reapresentação do elenco na semana que vem.

Augusto acredita que o processo agora será mais rápido pois tem "a caneta na mão". Até o dia 31, ele precisou do aval do ex-presidente Duilio Monteiro Alves.

Faltam lateral direito, zagueiro, volante, meia e atacante. O Corinthians quer nomes como Matheuzinho, Thiago Maia e Gabigol (Flamengo) e Rollheiser (Estudiantes).

Lidar com a expectativa

Augusto Melo elevou o sarrafo ao dizer que montaria um time para "brigar por tudo". O presidente precisará justificar esse discurso ao torcedor.

O Corinthians está fazendo investimentos altos, mas não trouxe nenhuma estrela. As negociações por Félix Torres, Raniele e Rodrigo Garro ultrapassam R$ 100 milhões somadas.

O Timão precisa de um bom Campeonato Paulista para que a expectativa não comece a conflitar com a realidade. A ideia do técnico Mano Menezes junto ao Cifut (Centro de inteligência do futebol do Corinthians) é buscar nomes que se adequem ao estilo de jogo desejado, mesmo que não causem grande comoção.

Dívidas de curto prazo

O Corinthians tem vários débitos a resolver nos próximos dias. Alguns deles são considerados urgentes.

O Timão deve R$ 20 milhões ao Argentinos Juniors por Fausto Vera. O clube argentino já notificou a Fifa.

Há também dívidas que somam cerca de R$ 100 milhões em direitos de imagens para atletas do atual elenco e também que já saíram.

O Corinthians deve sanar parte dessas pendências com um novo patrocinador máster e a venda de Gabriel Moscardo ao PSG (FRA) por aproximadamente 22 milhões de euros (R$ 118 mi).