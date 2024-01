O velório do corpo de Adenir Silva acontece hoje, no salão nobre da Gávea, sede do Flamengo. Seu Denir, como era conhecido, foi massagista do Rubro-Negro desde 1981.

Denir morreu nesta segunda-feira (1), aos 75 anos. Ele tratava um tumor no cérebro.

O velório teve a presença de familiares, ex-jogadores e dirigentes da atual e antigas gestões. Aberto ao público, contou também com alguns torcedores que foram ao local dar um último adeus ao massagista.

Adílio e o Athirson compareceram à Gávea. Cria da base do clube, o ex-lateral defendeu o Flamengo profissionalmente por oito temporadas, em três passagens.

"Eu me lembro dele com muita gratidão. Para quem pôde conhecer o Denir, desfrutar dele, foi um grande ser humano. Comecei no pré-mirim no Flamengo, passei por todas as categorias e cheguei ao profissional. O Denir já era uma lenda no clube. Esteve conosco nos bons momentos e nos ruins. Às vezes, deixava de estar com a família para nos ajudar em algum tratamento de lesão para jogarmos", disse Athirson.

Bruno Spindel, diretor de futebol, o CEO Reinaldo Belotti e Vitor Zanelli, vice-presidente de futebol de base, foram alguns que estiveram no velório. Wallim Vasconcellos, ex-vice de futebol, também compareceu.

O sepultamento de Denir será às 16h, no Jardim da Saudade, em Mesquita, onde a família tem jazigo.