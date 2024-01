SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Augusto Melo é oficialmente o novo presidente do Corinthians.

O empresário tomou posse na tarde de hoje no Salão Nobre do Parque São Jorge. Augusto Melo será o presidente do Corinthians entre 2024 e 2026.

Além de Augusto Melo, compuseram a mesa de posse: Osmar Stábile (vice), Armando Mendonça (2º vice), Ivaney Cayres (comissão eleitoral) e Ademir Carvalho (Conselho Deliberativo).

Após a posse, a nova gestão do Corinthians anunciou três reforços: o lateral esquerdo Diego Palácios (ex-Los Angeles FC), o meio-campista Raniele (ex-Cuiabá) e o meia-atacante Rodrigo Garro (ex-Talleres).

Augusto será o 32º presidente da história do Corinthians. Ele foi eleito em 25 de novembro, com 66,2% dos votos, superando André Luiz de Oliveira.

Veja o que ele disse

Primeiras palavras como novo presidente: "É uma honra e satisfação enorme poder respeitar 35 milhões de torcedores apaixonados, estar à frente desta nação maravilhosa. É uma honra ser empossado. Obrigado às autoridades, amigos. Fiel torcida, na qual me incluo e apaixonado, estar aqui hoje como novo presidente não é apenas um privilegio, é uma grande responsabilidade. Estar como presidente do Corinthians é acima de tudo a realização do sonho de um torcedor que transformou o amor incondicional que nos une e diferencia, em sua razão de existir. Para aqueles que não carregam nas veias o sangue corintiano é impossível entender esse clube. Acham estranho que lotamos estádio quando não estamos bem no campeonato, se surpreendem quando calamos os mandantes enquanto visitantes ou quando mais de 30 mil corintianos se deslocam para o outro lado do mundo".

Augusto Melo se emociona ao falar da família e é aplaudido: "Quero agradecer a cada parceiro, cada parceiro do nosso grupo que ajudou a conquistar essa vitória e saliento, é uma conquista nossa. Agradecer a cada integrante das nove chapas que fizeram a frente ampla de oposição. Quero agradecer aos vitalícios que depositaram confiança na nossa candidatura, juntos seremos mais fortes. Também quero agradecer à minha família, meus filhos que amo de paixão. Minha filha, meu filho, minha companheira amor da minha vida, te amo. Minhas irmãs, meus parentes e todos meus amigos. Pela compreensão nos momentos de ausência, pela força nos momentos de ameaça. Só vocês sabem o que passamos e prometo que valerá a pena. Vão se orgulhar do pai e marido presidente de um dos maiores clubes do mundo".

Promessas: "Dizem que falo demais, que prometo muitas coisas, que deveria ser mais comedido e menos populista. Isso pode ter ocorrido algumas vezes, sou simples e sem muito traquejo, posso escorrer na sinceridade. Mas não é populismo, acredito no que penso e no que podemos alcançar com respeito e dedicação a essa marca que tanto amo. Passamos por momento de transição e constatamos que a situação é pior do que imaginamos. Não só pela dívida, mas pela profunda desorganização, falta de processos, contratos que não privilegiam o clube. Não será possível fazer o que prometemos na campanha? Não, mas teremos que trabalhar mais duro. Podem ter certeza que dedicação é marca da nova gestão. Contamos com suporte e por que não as críticas dos que querem o melhor para o Corinthians? Prometi maior choque de gestão da história. E hoje estou aqui para confirmar cada linha dessas promessas. Esse processo começa com a contratação de uma grande auditoria. Anuncio a maior empresa de auditoria do mundo: Ernst & Young".

Política de contratações: "Chega de coleguismo, indicações, o Corinthians será gerido por pessoas honestas, técnicas e capacitadas. A torcida não saberá o que encontramos somente, mas como encontramos. Não é caça às bruxas. É importante instrumento para planejar as ações e conhecer de fato o clube. Lutaremos pela pacificação política do clube pois acima de qualquer divergência está o Corinthians. Se alguém agiu de má fé, vai responder pelos seus atos. A pacificação não significa passar pano para quem manchou a história e prejudicou a credibilidade da nossa marca. Acabou a história de contratar só quem treinador, diretor ou empresário indicou. Todos passarão pelo Cifut, especialistas em análise de mercado. Todas as contratações terão o selo Corinthians e vamos diminuir o risco de formar o time do técnico e, em uma eventual mudança, o time ficaria. Estamos convictos que é o melhor caminho para o Corinthians. A história mostra que temos espaço para todos os estilos, menos os indiferentes, os que não deixam 101% em campo. Só jogará quem entender o que é o Corinthians".