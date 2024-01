SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz compareceu à cerimônia de posse do novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, nesta terça-feira (2), e se esquivou de perguntas sobre Gabigol, atacante que é alvo do clube paulista, mas que ainda tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2024.

O dirigente rubro-negro fez questão de elogiar Augusto Melo, classificando-o como uma "grata surpresa". "O Augusto é uma grata surpresa pra gente e desejo que ele tenha um mandato bom, um mandato que ele prometeu. Acredito no trabalho e vamos ve", disse.

Braz adotou um discurso pacífico em sua chegada e disse que a disputa tem que ser só dentro de campo.

"Acho que é bom todo mundo entender que os clubes não têm nenhuma adversidade fora. As disputas têm que ser dentro de campo.", comentou Marcos Braz à Corinthians TV.

O vice de futebol do Flamengo também ressaltou que estas relações institucionais costumam ser feitas pelo presidente do clube, Rodolfo Landim, e que tem certeza que vai ser uma boa relação.

Marcos Braz esteve pela manhã no velório do ex-massagista rubro-negro Denir, na sede da Gávea, antes de viajar para a cerimônia de Augusto Melo, no Corinthians.