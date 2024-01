SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, mantém as promessas audaciosas sobre montagem do elenco, arena, CT para a base e investimentos. E evita intermediários.

Augusto Melo afirma que o Corinthians terá grande economia ao não utilizar intermediários nas negociações. As tratativas recentes estão sendo conduzidas diretamente por ele e por Rubão, diretor estatutário de futebol.

Augusto via o time de Duilio Monteiro Alves como "refém" de empresários. A intenção é que o clube do Parque São Jorge possa tomar grandes decisões apenas por meio do seu presidente e poucos envolvidos.

O time alvinegro busca contato direto com os clubes para evitar o pagamento de comissão a empresários. Foi assim com Félix Torres (Santos Laguna), Raniele (Cuiabá) e Rodrigo Garro (Talleres). Diego Palacios estava em fim de contrato no Los Angeles FC.

Toda contratação precisa ser aprovada pelo Cifut (Centro de Inteligência do Futebol) do Corinthians). O Corinthians aceita sugestões de agentes, mas avisa que vai procurar diretamente o clube detentor dos direitos econômicos.

"Por que o Augusto não pode ir? O Rubens não pode ir? O empresário trabalha e é um grande ativo do futebol desde que seja em prol do clube. Não vamos mais servir de intermediário para ninguém", disse Augusto, em sua posse no Corinthians.

NEO QUÍMICA ARENA

Essa nova regra para diminuição de custos implementada na busca por reforços também valerá para mudanças administrativas. Planos de expansão do estádio, reformas no Centro de Treinamento e sobre acordos de patrocínio passarão diretamente por Augusto.

Presidente quer ampliar capacidade do estádio para 54 mil torcedores já no Campeonato Paulista. A ideia é disponibilizar seis mil lugares a mais com preço popular na Neo Química Arena.

Espaço adicional viria da retirada das cadeiras de parte do setor sul e junção da norte com a oeste. A reforma não inviabilizaria os mandos de campo na Neo Química Arena.

Outra meta é mudar o setor de visitantes até julho para aumentar ainda mais a capacidade do estádio. Os setores norte e sul seriam ampliados.

CT DA BASE

O Corinthians pretende anunciar nos próximos dias a construção de um novo alojamento para a base no CT Joaquim Grava.

O projeto está em andamento. Os engenheiros pediram 10 dias para a análise do alicerce do terreno.

Ao término das obras, a base inteira iria para o CT Joaquim Grava e a Fazendinha ficaria para o futebol feminino.

Estamos fazendo uma coisa bem profissional. Praticamente já começou a obra. Queremos derrubar o muro para integrar profissional e base. Queremos treinar o sub-20 ao lado do profissional, com a mesma filosofia. CT está praticamente em obras

Augusto Melo, presidente do Corinthians

PATROCÍNIOS

Augusto Melo também prevê o anúncio de um novo patrocínio máster recorde no Corinthians. A negociação também ocorre diretamente entre clube e empresa, sem agências de publicidade envolvidas.

A expectativa é de pelo menos R$ 100 milhões. A tendência é que seja com uma casa de apostas.

Augusto vetou uma oferta da Pixbet de R$ 75 milhões trazida pelo ex-presidente Duilio Monteiro Alves. O presidente afirma que o Corinthians ganhará mais.

"Muito mais, por isso recusei [proposta do Duílio]. Temos patrocinadores maiores. É o tamanho da credibilidade que já passamos no mercado. Já analisamos no jurídico, quando derem ok a gente anuncia. Um dos maiores da América Latina", falou Augusto Melo.