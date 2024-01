RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo encaminhou a venda do goleiro Santos para o Fortaleza e, a princípio, apostará na base para repor a saída.

O clube rubro-negro avalia que tem boas opções com Rossi e Matheus Cunha à disposição. Ambos foram titulares em diferentes momentos em 2023.

O terceiro goleiro deverá ser um prata-da-casa. Dyogo Alves, ex-Francisco Dyogo, chegou a ser relacionado na Libertadores de 2023 e surge como favorito.

Rossi foi reforço na janela do meio do ano passado, e assumiu o posto na equipe em setembro, ficando até o final.

Matheus Cunha, que subiu do sub-20 em 2021, se tornou titular ainda em maio e ficou no time em boa parte do ano.

A diretoria do Flamengo avalia positivamente a proposta do Fortaleza por Santos, e acredita que todos vão sair ganhando, caso se concretize.

A projeção para 2024 pesou na tratativa, uma vez que Santos, inicialmente, seria a terceira opção para a posição.

Santos chegou à Gávea em abril de 2022, em transação com o Athletico-PR que girou em torno de 3 milhões de euros (R$ 15,5 milhões, na cotação da época).