SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos cumpriu o seu objetivo e dará ao técnico Fábio Carille um novo elenco já na primeira semana de trabalho no CT Rei Pelé.

A diretoria correu contra o tempo, deixou as negociações engatilhadas para serem finalizadas logo que o presidente Marcelo Teixeira fosse empossado.

Dez nomes já foram anunciados e ainda restam Pedrinho e Cazares serem oficializados pelo time. A dupla já está com a carta de intenções assinada e resta finalizar as trocas de minutas contratuais.

Plano permitirá que Carille já implemente sua metodologia desde o primeiro dia de trabalho. O elenco se reapresentará no sábado (6), no CT Rei Pelé.

Com as novas chegadas, o treinador terá duas semanas para entrosar seu elenco enquanto se prepara para o Campeonato Paulista. Dos nomes anunciados, apenas Gil e Giuliano jogaram juntos. O Santos estreia no Paulista no dia 20, contra o Botafogo-SP.

O clube alvinegro anunciou até o momento o zagueiro Gil, os laterais Aderlan, Hayner e Jorge, o volante João Schmidt, os meias Diego Pituca, Giuliano e Otero, e os atacantes Marcelinho e Willian Bigode