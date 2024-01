SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Bernardo Valim, do Botafogo, foi internado após sofrer um traumatismo torácico seguido de traumatismo craniano na estreia da equipe na Copa São Paulo, contra o Tiradentes.

Segundo boletim médico divulgado pelo clube, o garoto foi encaminhado ao Hospital São Joaquim, em Franca, cidade onde o Botafogo disputa a primeira fase da competição.

Bernardo sofreu um choque forte contra o zagueiro do Tiradentes, ainda no começo do primeiro tempo.

Após o lance, o jogador foi imediatamente substituído e encaminhado ao hospital.

O clube informou que Bernardo passou por exames de imagem e está consciente em observação.

O Botafogo venceu a estreia por 1 a 0, com gol de Kayke e volta a campo na sexta-feira (5), às às 21h30, contra o Rio Claro.