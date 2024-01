SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A triatleta Luisa Baptista, vítima de um atropelamento, passou por um novo procedimento, "respira por si durante boa parte do tempo", mas segue sem previsão de alta. O Hospital das Clínicas atualizou o quadro no início da tarde desta quarta-feira (3).

Luisa submetida a um procedimento eletivo minimamente invasivo para limpeza e drenagem de cavidade torácica. Não houve intercorrências.

A triatleta tem evolução "satisfatória" e respira sozinha em boa parte do tempo. Ela está internada desde o dia 23 de dezembro.

Não há expectativa de alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Luisa segue em processo de recuperação e não teve novas complicações.

"A triatleta Luísa Baptista segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Central do Hospital das Clínicas da FMUSP após ter sido vítima de um grave atropelamento em 23/12/2023. A evolução clínica da triatleta tem sido satisfatória, e ela já respira por si durante boa parte do tempo. Hoje, Luísa foi submetida a um procedimento eletivo minimamente invasivo para limpeza e drenagem de cavidade torácica. O procedimento foi bem sucedido sem nenhuma intercorrência. Ela segue seu processo de recuperação sem novas complicações. Não há expectativa de alta da unidade de terapia intensiva", diz boletim do Hospital das Clínicas.

RELEMBRE O CASO

Luisa Baptista foi atropelada no dia 23 de dezembro enquanto treinava na Estrada Municipal Abel Terrugi (SCA-329), em São Carlos (SP). A região costuma ser utilizada para treinos, já que não costuma ter muito movimento.

Uma moto, que trafegava no mesmo sentido, colidiu com a bicicleta da atleta.

Ela sofreu múltiplas lesões e precisou passar por algumas cirurgias. De acordo com a Santa Casa de São Carlos, Luisa teve pneumotórax, traumatismo craniano e fraturas na costela, clavícula e perna.

O motociclista, de 27 anos, não tinha habilitação e teve sua moto apreendida. Ele sofreu ferimentos de menor gravidade e foi indiciado por lesão corporal culposa ?quando não há intenção de matar.

Na madrugada do dia 25 de dezembro, ela foi transferida por UTI aérea de São Carlos para o Hospital das Clínicas, em São Paulo. Ela recebeu terapia por Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO) e foi assistida por ventilação mecânica.

QUEM É LUISA BAPTISTA

A triatleta foi campeã no individual e na categoria mista, nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019. Foi a primeira mulher brasileira a conquistar o título nessa modalidade.

É prata (2018) e bronze (2017) em duas etapas da Copa do Mundo de Triatlo.

Ela representou o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em outubro deste ano, e nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021. Luisa vinha treinando com foco nas Olimpíadas de-2024.