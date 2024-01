RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O mercado da bola de nesta quarta-feira (3) teve como principais destaques a venda que o Santos fez de Marcos Leonardo ao Benfica, a recusa do Fluminense a uma proposta do Lyon por Jhon Kennedy e o interesse do River Plate em Flaco López, do Palmeiras.

Marcos Leonardo é do Benfica. O Santos acertou a venda do atacante Marcos Leonardo para o Benfica, de Portugal, por 18 milhões de euros (cerca de R$ 96,7 milhões).

Flu recusa proposta por Jhon Kennedy. O Fluminense recusou uma proposta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões) do Lyon, da França, clube comandado por Jhon Textor, dono da SAF do Botafogo.

River Plate quer Flaco López. O River Plate demonstrou interesse na contratação do atacante Flaco López, do Palmeiras. O Alviverde, porém, não tem o interesse em vendê-lo.

João Victor chega ao Rio para assinar com o Vasco. O zagueiro João Victor, de 25 anos ? ex-Benfica e Corinthians ? desembarcou no Rio de Janeiro hoje (3) para assinar contrato de cinco anos com o Vasco: "Vou dar conta do recado", disse ele.

São Paulo quer permanência de zagueiro. O São Paulo prepara uma proposta de renovação de contrato para o zagueiro Diego Costa. O vínculo atual se encerra no fim de 2024.

Flamengo irá repor com a base iminente saída de Santos. O goleiro Santos está muito bem encaminhado para se transferir para o Fortaleza, e o Flamengo deverá repor a saída com Dyogo Alves, arqueiro prata-da-casa.