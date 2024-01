SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense estreou na Copinha com vitória por 3 a 0 sobre o São Raimundo-RR, no Estádio Luisão. O jogo teve um frango e dois pênaltis a favor dos Muleques de Xerém.

Agner Moura, duas vezes, e João Lourenço marcaram na partida. Os tentos saíram aos 19 minutos do primeiro tempo, e aos 13 e aos 32 da etapa final.

O placar foi inaugurado com um vacilo do goleiro do São Raimundo, que acabou deixando um chute de Agner passar por baixo dele. Depois, Rafael Lennon ainda cometeu o pênalti que resultou no segundo tento.

O Flu assumiu a liderança do Grupo 13, com três pontos, enquanto o time adversário está na lanterna, zerado. O outro jogo da chave, entre São-Carlense e Lagarto-RE, terminou empatado por 0 a 0.

As equipes voltam a campo no sábado (6). O São Raimundo enfrenta o São-Carlense às 12h45, enquanto o Tricolor carioca encara o Lagarto, às 15h.

Gols

1x0: Aos 19 do 1º tempo, Agner tabelou com João Lourenço, ajeitou para a direita e arriscou de longe. O goleiro do São Raimundo saltou no canto direito, mas deixou a bola passar por debaixo de seus braços.

2x0: Aos 13' do 2º tempo, Kelwin foi lançado na área, chegou primeiro e foi derrubado por Rafael Lennon. João Lourenço foi para a cobrança e deslocou o goleiro para ampliar.

3x0. Aos 32', Enzo pedalou para cima de Higor, entrou na área pela direita e foi atingido por um carrinho. Quem bateu a penalidade desta vez foi Agner, que bateu cruzado. O goleiro Rafael defendeu, mas cedeu rebote e o camisa 10 empurrou para dentro.