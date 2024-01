SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Wilson Fittipaldi Junior, irmão do bicampeão mundial de F1 Emerson, está internado na UTI do Hospital Prevent Sênio, no Itaim Bibi, em São Paulo, desde o último dia 25, após sofrer uma parada cardíaca.

O também ex-piloto celebrava seu aniversário de 80 anos com familiares quando passou mal e foi levado para a unidade médica.

A informação foi divulgada inicialmente pelo site Grande Prêmio e confirmada pela Folha com uma pessoa próxima à família Fittipaldi. A reportagem também entrou em contato com o hospital, mas foi informada que a Prevent Sênior não divulga boletins médicos de seus pacientes sem o consentimento de familiares.

Wilson teria engasgado com um pedaço de comida e ficado muito tempo sem oxigenação. Depois de ser reanimado, ele foi levado para o hospital, onde permanece sedado e entubado, mas estável.

Os médicos já tentaram retirar a sedação dele, mas não foi possível concluir por conta de constantes espasmos. Ele ainda passará por uma tomografia para saber se houve danos cerebrais.

Wilsinho, como ficou conhecido o filho de Wilson Fittipaldi, famoso locutor de automobilismo, chegou à F1 na década de 70, quando disputou as temporadas de 1972 e 1973 pela Brabham.

Em 1975, ao lado de Emerson, ele liderou um dos mais ambiciosos projetos do automobilismo brasileiro, ao fundar uma equipe nacional de F1, a Copersucar, que esteve no grid da categoria de 1975 e 1982.