SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O São Paulo passeou sobre o Porto Vitória-ES e venceu por 5 a 1, na Fonte Luminosa, em sua estreia na Copinha.

Ryan Francisco marcou duas vezes em seu primeiro jogo no torneio. O atacante foi o artilheiro do sub-17 do Tricolor paulista na temporada passada, com mais de 40 gols, e assinou o seu primeiro contrato profissional.

Além dele, Luiz Henrique, Henrique e Igor completaram a goleada. O São Paulo foi para o intervalo vencendo por 3 a 0 e fez mais dois no segundo tempo, enquanto o adversário descontou com Galvão.

O meia Negrucci, embora tenha passado em branco, foi o principal destaque do Tricolor. A promessa de 19 anos dominou o meio de campo e esteve envolvida diretamente em quatro dos cinco gols.

O São Paulo assumiu a liderança do Grupo 7, com três pontos, enquanto o time do Espírito Santo foi para a lanterna, zerado. A Ferroviária, que venceu mais cedo o Carajá por 3 a 0, está em segundo.

As equipes voltam a campo no sábado (6). Ferroviária e Porto Vitória se enfrentam às 17h15 (de Brasília), enquanto o São Paulo encara o Carajás, às 19h30, ambos os jogos na Fonte Luminosa.