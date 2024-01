- Busca por vaga olímpica entra na reta final neste 1º semestre de 2024

O ano começou a todo vapor para atletas que buscam a classificação para a Olimpíada de Paris (França), maior evento esportivo do planeta, que começa em 26 de julho. O Brasil já assegurou 147 vagas em 27 modalidades, mas a luta para competir em Paris só acaba no final deste semestre, quando termina a contagem de pontos nos rankings mundiais de várias federações esportivas. Eles servem de parâmetro para a distribuição de vagas aos melhores colocados, em modalidades como atletismo, judô, skate, taekwondo e tênis, entre outras.

Não vai faltar emoção para quem quiser acompanhar o esforço dos brasileiros nos próximos meses para carimbarem o passaporte rumo a Paris. A começar pelos vários torneios Pré-Olímpicos, entre eles o do futebol masculino Sub 23 a partir do próximo dia 20 de janeiro. Atual bicampeã olímpica, a seleção brasileira masculina (Sub 23) lutará com equipes de outros nove países da América do Sul. Apenas o vencedor e o vice irão aos Jogos.

A expectativa do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) é que a delegação nacional reúna até 330 atletas em Paris. Confira abaixo as principais competições por vaga olímpica dos próximos meses.

BASQUETE

Pré-Olímpico Feminino – de 8 a 11 de fevereiro, em Belém (Brasil) e Antuérpia (Bélgica)

Pré-Olímpico Masculino – de 2 a 7 de setembro - em Piraeus (Grécia) e Riga (Letônia)

BOXE*

Pré-Olímpico 1 – de 29 de fevereiro a 12 de março, em Busto Arsizio (Itália)

Pré-Olímpico 2 – 23 de maio a 3 de junho – em Bangcoc ( Tailândia)

* Atletas já classificados: Bia Ferreira (60 kg), Jucielen Romeu (57 kg), Tatiana Chagas (54 kg) e Keno Marley (92 kg)

CANOAGEM SLALOM*

Pré-Olímpico das Américas, de 15 a 17 de março, no Rio de Janeiro (RJ)

Pré-Olímpico de Cross – de 7 a 9 de junho, em Praga (República Tcheca)

*Ana Sátila e Omira Estácia já estão classificadas

ESGRIMA

Pré-Olímpico das Américas – de 5 a 7 de abril, em San José (Costa Rica)

FUTEBOL*

Pré-Olímpico da América do Sul – de 20 de janeiro a 11 de fevereiro, na Venezuela

*seleção feminina já está classificada

HANDEBOL*

Pré-Olímpico Mundial Masculino – de 14 a 17 de março (locais a confirmar)

*seleção feminina já está classificada

REMO

Pré-Olímpico das Américas – de 14 a 17 de março, no Rio de Janeiro (RJ)

Pré-Olímpico Global – de 19 a 21 de maio, em Lucerna (Suíça)

TAEKWONDO

Pré-Olímpico das Américas - de 9 a 10 de abril, em Santo Domingo (República Dominicana)

WRESTLING (antiga luta olímpica)

Pré-Olímpico das Américas – de 15 a 17 de março, em Acapulco (México)

Pré-Olímpico Global – de 9 a 12 de maio, em Istambul (Turquia)

Outras competições

ATLETISMO*

Fechamento do ranking: 28 de junho

Mundial Indoor – de 1º a 3 de março, em Glasgow (Grã-Bretanha)

Mundial de Marcha Atlética – de 20 a 21 de abril, em Antália (Turquia)

Diamond League – dia 27 de abril, em Xangai (China)

Mundial de Revezamentos - de 4 a 5 de maio, em Nassau (Bahamas)

Diamond League – dia 10 de maio, em Doha (Catar)

Diamond League – 19 de maio, em Rabat (Marrocos)

Diamond League - 25 de maio, em Eugene (Estados Unidos)

Diamond League – 30 de maio, em Oslo (Noruega)

Diamond League - 2 de junho, em Estocolmo (Suécia)

*Atletas já classificados: Alison dos Santos (400m rasos e 400m com barreiras), Darlan Romani (arremesso do peso),. Érica Sena (marcha atlética), Caio Bonfim (marcha atlética), Daniel Nascimento (maratona), Rafael Pereira (110m com barreiras), Erik Cardoso (100m rasos), Almir Junior (salto triplo) e Lucas Cardoso (400m rasos)

ESPORTES AQUÁTICOS*

Mundial de Doha - 2 a 18 de fevereiro, em Doha (Catar)

Seletiva de natação para os Jogos de Paris (Troféu Brasil) - de 6 a 11 de maio, na Universidade da Força Aérea (Unifa), no Rio de Janeiro (RJ)

* natação, salto, polo aquático, natação artística, águas abertas e salto em altura)

LEVANTAMENTO DE PESO

Fechamento do ranking olímpico: 28 de abril

Pan-Americano - de 22 a 29 de fevereiro, em Caracas (Venezuela)

SKATE*, CICLISMO FREESTYLE E ESCALADA

Street League - 24 de fevereiro, em Paris (França)

World Skateboarding Tour Park - de 25 de fevereiro a 3 de março, em Dubai (Emirados Árabes Unidos)

World Skateboarding Tour Street - de 3 a 10 de março , em Dubai (Emirados Árabes Unidos)

Skate, Breaking, BMX Freestyle e Escalada - Série de Classificação Olímpica - de 16 a 19 de maio, em Xangai (China)

Skate, Breaking, BMX Freestyle e Escalada - Série de Classificação Olímpica - de 20 a 23 de junho, em Budapeste (Hungria)

* Lista de classificados pelo ranking mundial sairá em 24 de junho

CICLISMO BMX RACING

Ranking olímpico fecha em 4 de junho

Mundial - de 12 a 18 de maio, em Rock Hill (Estados Unidos)

SURFE*

Jogos Mundiais da ISA (disputa por equipes masculina e feminina) - 22 de fevereiro a 2 de março

* Tati Weston-Webb, Filipe Toledo e João Chianca já grantiram vaga. Se vencer, Brasil pode asseguar mais uma vaga em cada gênero.

TIRO

Fechamento do ranking mundial em 9 de junho

Pré-Olímpico Global - de 11 a 9 de abril - no Rio de Janeiro (RJ)

Pré-Olímpico Global Espingarda - de 22 a 30 de abril, em Doha (Catar)

TIRO COM ARCO *

Fechamento do ranking mundial: 28 de junho

Pré-Olímpico das Américas – de 7 a 14 de abril, em Medellín (Colômbia)

Etapa da Copa do Mundo – de 23 a 28 de abril, em Xangai (China)

Etapa da Copa do Mundo – de 21 a 26 de maio – em Yecheon (Coreia do Sul)

Pré-Olímpico Global – de 15 a 16 de junho, em Antália (Turquia)

* Já estão classificados Marcus D'Almeida e Ana Clara Machado

TRIATLO

* Fechamento do ranking: 27 de maio

Etapa do circuito Mundial – 11 de maio, em Yokohama (Japão)

Pré-Olímpico de Revezamento Misto – de 17 a 19 de maio, em Huatulco (México)

VÔLEI DE PRAIA*

Fechamento do ranking mundial: 10 de junho

Etapa elite (circuito mundial) – de 5 a 9 de março, em Doha (Catar)

Etapa elite (circuito mundial) – de 17 a 21 de abril, em Tepic (México)

Etapa elite (circuito mundial) – de 1 a 5 de maio, em Natal (RN)

