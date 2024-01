SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa São Paulo de Futebol Júnior está recheada de jovens talentos tentando vingar no futebol profissional. Entre eles, alguns contam com exemplos na família e são filhos de jogadores consagrados, casos de Felipe Melo, Felipe Maestro, Fernandão e outros.

*

VEJA OS FILHOS DE JOGADORES NA COPINHA 2024:

Davi Melo - Fluminense

Já apelidado de 'Pitbullzinho', o filho do zagueiro Felipe Melo está no elenco do Fluminense na Copinha e, inclusive, já fez sua estreia, diante do São Raimundo-RR, na tarde desta quarta-feira (3).

Davi Melo, que é volante, tal qual o pai durante grande parte da carreira, começou a partida no banco e entrou aos 38 minutos do segundo tempo, na vitória do Flu por 3 a 0, no grupo 13.

Enzo - Internacional

O torcedor do Inter que viu os 77 gols de Fernandão, campeão da Libertadores, Mundial, Recopa e Gauchão pelo Colorado, vê em Enzo um talento promissor.

O garoto, que está na base do Inter desde os 12 anos, disputa sua terceira Copinha e é um dos destaques do elenco.

Enzo já marcou gol na edição 2024: fez o sexto gol na goleada colorada por 6 a 0 sobre o Santa Cruz-SE. Ele já atuou como centroavante, como o pai, mas foi recuando e nesta quinta-feira (4) joga no meio, como segundo volante.

O jovem é tratado com carinho pelo Inter, que vê futuro no garoto e evita comparações com o pai, que podem servir como pressão.

João Miranda - São Paulo

Miranda, zagueiro, São Paulo. Não é coincidência: João Miranda é filho do zagueiro ídolo do Morumbi e faz parte do elenco do Tricolor para a Copinha 2024.

João assinou seu primeiro contrato profissional em novembro de 2023 e integra o grupo sub-20 na competição.

Em 2021, o jovem treinou com o elenco profissional do São Paulo e, consequentemente, com o pai, pela primeira vez.

Lucas Loureiro - Bangu

Felipe Maestro é mais um ídolo do futebol que pode acompanhar o filho seguindo seus passos na Copinha.

Lucas Loureiro, de 17 anos, atua como volante e meia e faz parte do elenco do Bangu em 2024.

Lucas Rabello - Bangu

Outro Lucas, também no Bangu. Lucas Rabello é filho do ex-atacante Souza 'Caveirão', que passou por clubes como Flamengo, Bahia e Corinthians.

A fisionomia é inconfundível: o jovem tem 1,82m e é centroavante, assim como o pai.

Enzo Vagner - Sport

Enzo Vagner vai disputar a Copinha com a camisa do Sport e é filho do atacante Vagner Love, de 39 anos.

O jovem, que também é atacante, assinou o primeiro contrato profissional com o Leão em 2023 faz parte do elenco sub-20.

Love, o pai, deixou o Sport no final da última temporada e vai defender as cores -curiosamente, as mesmas do Sport- do Atlético-GO em 2024.

Enzo é um dos destaques da equipe, ao lado do lateral direito Pedro Lima, que esteve no Mundial Sub-17 com a seleção brasileira em novembro do ano passado.

Philipe Gabriel - Vasco

Philipe Gabriel, 17, é o goleiro do Vasco na Copinha em 2024. O jovem é filho do ex-zagueiro Luiz Alberto, que passou por Flamengo, Santos e Fluminense.

Com 1,96m, o garoto fugiu da zaga, posição do pai, e acabou ganhando destaque como goleiro. Ele está no Vasco desde os 11 anos.