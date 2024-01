SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os atacantes do Real Madrid Vinícius Jr e Rodrygo estão entre os jogadores de futebol mais valiosos do planeta.

O Observatório do Futebol do CIES (Centro Internacional de Estudos Esportivos) divulgou nesta quinta-feira (4) o levantamento semestral de valor de mercado dos atletas. A lista inclui os cem jogadores mais valiosos do mundo, utilizando modelo estatístico que se baseia em mais de 6 mil transferências.

Jude Bellingham ocupa o topo da lista. O meio-campista de 20 anos sofreu grande valorização após o sucesso no Real Madrid. O inglês é avaliado em 267,5 milhões de euros (R$ 1,44 bilhão na cotação atual), salto de 40,6% em um semestre.

Vinícius Jr e Rodrygo são os brasileiros melhores posicionados, na 3ª e 4ª colocação. O atacante revelado no Flamengo é avaliado em 250,3 milhões de euros (R$ 1,35 bilhão), valor ligeiramente superior aos 247,9 milhões (R$ 1,34 bilhão) do Menino da Vila.

Gabriel Martinelli é o próximo brasileiro da lista, na 11ª posição. O atacante do Arsenal é cotado em 148,2 milhões de euros (R$ 799,5 milhões). Os outros atletas do país no top 100 são Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Endrick, Éder Militão, Antony, Raphinha, Gabriel Jesus, Douglas Luiz e João Pedro.

Endrick é o único jogador do ranking que ?ainda? não está no futebol europeu. O atacante do Palmeiras já está vendido ao Real Madrid e chegará ao clube espanhol no segundo semestre de 2024, quando completa 18 anos.

A avaliação de mercado leva em conta o contrato atual dos atletas. Portanto, nomes como Kylian Mbappé, que têm vínculo vigente apenas até o meio do ano, sofrem desvalorização.

39 jogadores têm valor de mercado de 100 milhões de euros ou mais. O número é quase o dobro na comparação à última lista (20), refletindo inflação no mundo do futebol.

OS JOGADORES MAIS VALIOSOS DO MUNDO SEGUNDO O CIES

1. Jude Bellingham - Real Madrid - 267,5 milhões de euros (R$ 1,44 bilhão)

2. Erling Haaland - Manchester City - 251,2 mi de euros (R$ 1,355 bi)

3. Vinícius Jr - Real Madrid - 250,3 mi de euros (R$ 1,35 bi)

4. Rodrygo - Real Madrid - 247,9 mi de euros (R$ 1,34 bi)

5. Bukayo Saka - Arsenal - 223 mi de euros (R$ 1,2 bi)

6. Phil Foden - Manchester City - 195,8 mi de euros (R$ 1,05 bi)

7. Gavi - Barcelona - 175,4 mi de euros (R$ 946,3 mi)

8. Julián Álvarez - Manchester City - 164,7 mi de euros (R$ 888,6 mi)

9. Jamal Musiala - Bayern de Munique - 152,4 mi de euros (R$ 822,2 mi)

10. Martin Ödegaard - Arsenal - 150,6 mi de euros (R$ 812,5 mi)

11. Gabriel Martinelli - Arsenal - 148,2 mi de euros (R$ 799,5 mi)

12. Federico Valverde - Real Madrid - 140,7 mi de euros (R$ 758,8 mi)

13. Dominik Szoboszlai - Liverpool - 138,6 mi de euros (R$ 747,5 mi)

14. Marcus Rashford - Manchester United - 136,2 mi de euros (R$ 734,5 mi)

15. Eduardo Camavinga - Real Madrid - 132,7 mi de euros (R$ 715,6 mi)

16. Pedri - Barcelona - 125,2 mi de euros (R$ 675,2 mi)

17. Enzo Fernández - Chelsea - 123,6 mi de euros (R$ 666,6 mi)

18. Rodri - Manchester City - 121,8 mi de euros (R$ 656,9 mi)

19. Darwin Núñez - Liverpool - 117,6 mi de euros (R$ 634,2 mi)

20. Florian Wirtz - Bayer Leverkusen - 117 mi de euros (R$ 631 mi)

25. Bruno Guimarães - Newcastle - 109,7 mi de euros (R$ 591,8 mi)

44. Gabriel Magalhães - Arsenal - 98,7 mi de euros (R$ 532,5 mi)

66. Endrick - Palmeiras - 82,7 mi de euros (R$ 446,2 mi)

68. Éder Militão - Real Madrid - 81,2 mi de euros (R$ 438,1 mi)

72. Antony - Manchester United - 80,1 mi de euros (R$ 432,2 mi)

76. Raphinha - Barcelona - 78,5 mi de euros (R$ 423,5 mi)

81. Gabriel Jesus - Arsenal - 78 mi de euros (R$ 420,8 mi)

94. Douglas Luiz - Aston Villa - 73,8 mi de euros (R$ 398,2 mi)

97. João Pedro - Brighton - 72,9 mi de euros (R$ 393,3 mi)