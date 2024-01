SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ednaldo Rodrigues conseguiu uma vitória parcial na tentativa de retomar a presidência da CBF.

A Procuradoria Geral da República e a Advocacia Geral da União defendem o fim da suspensão de Ednaldo Rodrigues, imposta por decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Ednaldo tenta ratificar sua eleição por meio de ação do PCdoB para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. Gilmar vai tomar a decisão nas próximas horas.

Gilmar Mendes pode recolocar Ednaldo na presidência da CBF se ouvir PGR e AGU. Uma comitiva da Fifa vem ao Rio de Janeiro para se reunir com o interventor José Perdiz e o próprio Ednaldo Rodrigues na próxima semana.

O PEDIDO DO PCDOB

O PcdoB apresentou ao ministro do Supremo Tribunal Federal uma alegação de urgência ao caso de intervenção na CBF.

O partido alega que se o interventor José Perdiz continuar na CBF, a seleção bicampeã pode ficar fora da Olimpíada de Paris. Os jogos serão disputados de julho a agosto.

O pedido tem como base o calendário pré-olímpico. O torneio que define os classificados começa no dia 20 de janeiro e a lista de convocados teria que ser enviada até sexta-feira (5), com assinatura do presidente ou secretário-geral da CBF.

Fifa e Conmebol ainda não reconheceram a intervenção na CBF, ocorrida depois da anulação das eleições. Dessa forma, a participação da seleção no pré-olímpico na Venezuela estaria em risco.

"Ninguém poderá inscrever a seleção brasileira, que ficará fora do torneio pré-Olímpico caso a situação permaneça como está até o próximo dia 5", afirma trecho do pedido de liminar do PCdoB.