SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro teve dificuldade para furar a defesa do Capital-TO, mesmo sendo superior na partida, mas estreou na Copinha com vitória por 1 a 0.

Gui Meira fez o único gol no Nogueirão, aos 16 minutos do segundo tempo. Ele recebeu na ponta da área, cortou para dentro e finalizou no cantinho.

A Raposa acertou a trave duas vezes quando o placar ainda estava zerado. Primeiro com Vitinho, de cabeça, ainda na etapa inicial, e depois com Fernando, que acertou o poste com o gol escancarado, na volta do intervalo. O time mineiro foi dominante e ainda teve chances de ampliar, mas terminou com a vitória magra.

O Cruzeiro foi para a liderança provisória do Grupo 28. União Mogi e Nova Mutum, outras equipes da chave, se enfrentam às 17h30 (de Brasília).

Os times voltam a campo no domingo (7). O Capital encara o União Mogi às 14h45, enquanto o Cruzeiro duela contra o Nova Mutum mais tarde, às 17h.