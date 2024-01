SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes suspendeu nesta quinta-feira (4) a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) que destituiu Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O cartola, agora, será reconduzido ao cargo.

O magistrado concluiu que a anulação de um termo firmado entre a entidade e o Ministério Público Federal (MPF) do Rio de Janeiro, sem maior análise aprofundada, expôs a CBF a graves consequências que poderiam "afetar o adequado funcionamento do futebol brasileiro como um todo".

Ao preferir a decisão monocrática, o decano ainda acatou o argumento de que a intervenção judicial sobre a CBF poderia incitar a aplicação de sanções pela Fifa (Federação Internacional de Futebol), que rechaça a interferência de terceiros na gestão de confederações e associações.

Rodrigues foi destituído da presidência da CBF em 7 de dezembro do ano passado. Ele chegou ao comando da CBF após o afastamento de seu antecessor, Rogério Caboclo, alvo de denúncias de assédio contra funcionárias.

À época, Rodrigues presidia a entidade interinamente e firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Federal (MPF) do Rio de Janeiro, o que abriu caminho para fosse eleito mais tarde e efetivado no cargo.

O termo de ajustamento foi resultado de uma ação movida pelo órgão em meados de 2018, que questionava a CBF em relação ao processo eleitoral para a presidência da confederação.

Alguns dos vice-presidentes da confederação na gestão Caboclo, porém, se sentiram prejudicados e questionaram a validade do acordo, julgado ilegal pela Justiça estadual. Ao analisar o caso, o tribunal fluminense considerou que o Ministério Público não tinha legitimidade para ajuizar o acordo.

A conclusão é refutada por Gilmar em sua decisão. "É imperioso rejeitar, desde logo, argumentos associados à inadmissibilidade de atuação do Ministério Público quando em jogo entidades privadas, que não encontram maior ressonância na jurisprudência desta corte", afirma.

Segundo o ministro do STF, o órgão não só tem legitimidade para atuar em assuntos ligados a entidades desportivas como também se faz necessário para a construção de soluções que privilegiem a mínima intervenção estatal no âmbito esportivo.

O magistrado ainda cita a manifestação feita pelo recém-nomeado procurador-geral da República no âmbito do processo. Para o chefe do MPF, a anulação encabeçada pela Justiça do Rio desconsiderou "as funções institucionais do Ministério Público, sua autonomia e independência funcionais", além de ter ferido a autonomia da CBF.

Ao analisar eventuais riscos causados pela decisão da corte estadual, o ministro destaca que será encerrado na próxima sexta-feira (5) o prazo para a inscrição da seleção brasileira de futebol no torneio classificatório para as Olimpíadas de Paris.

O ato, segundo Gilmar, poderia "vir a ser inviabilizado se praticado por dirigente não acreditado pelas instituições internacionais competentes", como a Fifa e a Conmebol.

A Justiça do Rio havia determinado que José Perdiz, presidente do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), indicado como interventor na CBF, convoque eleições em janeiro. Tanto a Fifa quanto a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) disseram não reconhecer a intervenção.

As duas entidades enviaram ofícios à CBF alertando sobre os riscos em caso de interferência externa e reafirmando que o estatuto da federação mundial "obriga as associações membros a gerir os seus assuntos de forma independente, sem influência de terceiros, incluindo quaisquer entidades estatais".

O ministro determinou que a medida cautelar concedida por ele nesta quinta-feira seja levada aos demais ministros do STF para ser apreciada.

A suspensão da decisão da Justiça do Rio será mantida até que "o Supremo Tribunal Federal se manifeste definitivamente sobre a interpretação constitucionalmente adequada das normas impugnadas nestes autos ou até eventual decisão desta corte em sentido contrário".

"O provimento acautelatório ora concedido não importa em qualquer intervenção estatal na CBF; pelo contrário, privilegia a sua autonomia ao restaurar a efetividade do ato próprio por meio do qual a entidade elegeu seus dirigentes, qual seja a Assembleia Geral Eleitoral realizada em 23 de março de 2022", diz o ministro.