SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O noticiário do mercado da bola desta quinta-feira (4) teve como principais destaques o anúncio do Zenit, da Rússia, da contratação do zagueiro Nino, do Fluminense; o interesse do Milan no lateral esquerdo Vanderlan, de 21 anos, do Palmeiras; a ampliação de contrato do Alviverde com o zagueiro Murilo; a extensão do vínculo do Internacional com o meia Alan Patrick, a contratação do goleiro John, pelo Botafogo, e o anúncio de Cazares por parte do Santos.

Destaques do dia

Zenit anuncia Nino. O Zenit, da Rússia, anunciou a contratação do zagueiro Nino, do Fluminense, até o fim da temporada 2027/2028. O negócio foi de cerca de 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões).

Milan quer Vanderlan. O Milan tem o interesse na contratação do jovem lateral esquerdo Vanderlan, do Palmeiras, de 21 anos, mas ainda não apresentou uma proposta oficial.

Palmeiras amplia contrato com Murilo. O Palmeiras ampliou o contrato com o zagueiro-artilheiro Murilo até dezembro de 2027.

Inter amplia contrato de Alan Patrick. O Internacional ampliou o contrato com o meia Alan Patrick até o fim de 2026.

Santos anuncia Cazares. O Santos anunciou a contratação do meia equatoriano Cazares, que estava no América-MG e que já defendeu Atlético-MG, Corinthians e Fluminense.

Botafogo compra John, do Santos. O Botafogo acertou a contratação do goleiro John, do Santos, e que estava emprestado ao Valladolid, da Espanha.

Outras notícias

Vasco encaminha acerto com zagueiro do River Plate. O Vasco encaminhou acerto por empréstimo do zagueiro paraguaio Robert Rojas, que pertence ao River Plate e estava emprestado ao Tigre, da Argentina.

Palmeiras negocia Kevin. O Palmeiras negocia a venda do atacante Kevin para o Shaktar Donetsk, da Ucrânia, por 12 milhões de euros (cerca de R$ 64,4 milhões).

Tags:

Palmeiras