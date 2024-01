SÃO PAULO, SP, E BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - A defesa da mulher que acusa Daniel Alves de agressão sexual na Espanha entrou na Justiça contra os responsáveis por divulgar os dados dela nas redes sociais.

A advogada da mulher, Ester Garcia Lopez, entrou na Justiça contra todas as pessoas que publicaram o vídeo nas redes sociais. Isso inclui a mãe de Daniel Alves, Maria Lúcia, e amigos do jogador.

O Ministério Público espanhol também analisa o caso. De acordo com o jornal El País, o órgão pedirá uma proteção à imagem da mulher durante o julgamento de Daniel Alves.

O brasileiro começará a ser julgado em 5 de fevereiro. A expectativa é que o julgamento dure quatro dias.

EXPOSIÇÃO NAS REDES SOCIAIS

A mãe de Daniel Alves e pessoas do entorno do ex-jogador publicaram um vídeo de um minuto atacando a suposta vítima. O recorte mostra a mulher em festas com amigas meses depois do ocorrido.

O vídeo sugere que as atitudes da mulher são incompatíveis com as sequelas físicas e psicológicas de um estupro.

Na Espanha, divulgar imagens de vítimas de agressão sexual na tentativa de descredibilizá-las é crime.