SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians vê grande concorrência entre casas de apostas pelo seu patrocínio máster do uniforme.

O Corinthians negocia com várias casas de apostas e espera fechar um patrocínio máster recorde nos próximos dias. A expectativa do presidente Augusto Melo é grande.

O time alvinegro espera pelo menos R$ 100 milhões anuais livres no seu caixa para vender o máster. Seria a maior propriedade do país, superando os R$ 85 milhões da Pixbet no Flamengo.

Pixbet, Superbet, Aposta Ganha e Betano têm interesse no máster do Corinthians. A Pixbet já estampa ombros e costas da camisa atualmente e sua saída para a chegada de uma concorrente representaria uma multa de R$ 30 milhões a ser paga pelo Timão.

Com o agravante da multa, a Pixbet tenta um acordo para assumir o máster, mas empresas rivais acenaram com mais dinheiro, como a Superbet, que também fechou no São Paulo.

Vale lembrar que o ex-presidente Duilio Monteiro Alves tentou fechar o máster por R$ 75 milhões com a Pixbet. Augusto Melo vetou.