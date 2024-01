RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo e Léo Ortiz seguem tentando a redução dos valores pedidos pelo Red Bull Bragantino para concretizar a transferência. O empresário do jogador conversou nesta quinta-feira (4) novamente com Diego Cerri, executivo do clube paulista.

A negociação já se aproxima de um mês. O Red Bull Bragantino segue com a pedida de 12 milhões de euros (R$ 65 milhões). A informação do novo desdobramento foi dada inicialmente pelo ge e confirmada pelo UOL.

O estafe reforçou que o jogador vê com bons olhos uma transferência ao time carioca. Porém, o Massa Bruta deseja a permanência, e fez uma proposta de renovação com aumento salarial.

Léo Ortiz tenta fazer o Red Bull Bragantino reduzir a pedida. As conversas vinham sendo em tom amistoso, mas começaram a mudar diante da indefinição.

Clube e jogador têm visões diferentes sobre um trato feito. Havia o consenso sobre reduzir os valores a partir do momento que o jogador decidisse sair, mas o Bragantino diz que isso só vale para ofertas do exterior.

A oferta inicial do Flamengo é de 5 milhões de euros (R$ 26,76 milhões). O clube pode fazer um novo esforço, mas apenas com a sinalização de uma pedida menor.