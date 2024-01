RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco da Gama encaminhou o empréstimo do atacante Figueiredo para o Coritiba.

As tratativas já estão em estágio avançado e a tendência é a de que o jogador assine até o fim de 2024. A informação inicial foi dada pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

Figueiredo, de 22 anos, tem contrato com o Vasco até dezembro de 2026, mas perdeu espaço na equipe desde a chegada do técnico Ramón Díaz, no segundo semestre do ano passado.

O próprio jogador avalia que é melhor respirar novos ares e estar num time onde possa atuar mais.

Figueiredo foi campeão panamericano com a seleção brasileira em 2023 e cria da base do Vasco.

O atacante soma 103 jogos como profissional, com 12 gols e seis assistências, de acordo com o site "O Gol".