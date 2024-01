SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Lyon, da França, anunciou a contratação do goleiro Lucas Perri e do zagueiro Adryelson. Ambos estavam no Botafogo. O clube francês e o Alvinegro compartilham a gestão de John Textor.

Os jogadores assinaram contrato com o Lyon até 30 de junho de 2028.

A transação da dupla movimentou algo em torno de R$ 37 milhões -Perri custou 3,25 milhões de euros, em torno de R$ 17,3 milhões, e Adryelson 3,58 milhões de euros, cerca de R$ 19,2 milhões.

Os valores podem aumentar em 50% em caso de venda futura, segundo publicação do clube francês.

Os acordos de Perri e Adryelson com o Lyon estavam costurados desde agosto. À época, Textor cobriu ofertas de outros clubes e manteve a dupla até o final da temporada brasileira.

Os dois eram titulares do Glorioso, que busca reposição no mercado. O goleiro John, ex-Santos, já foi anunciado.

O goleiro e o zagueiro chegaram a General Severiano em 2022. Perri foi revelado pelo São Paulo, e teve passagens por Náutico e Crystal Palace, antes de acertar com o Botafogo. Adryelson chegou após vestir as camisas de Sport e Al Wasl.