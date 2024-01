SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo começou bem a Copa São Paulo de Futebol Júnior e venceu o São José-RS por 2 a 1 nesta sexta-feira (5). A partida aconteceu no estádio José Liberatti, em Osasco.

O primeiro gol do Fla foi de Petterson, que quase foi negociado com o Barcelona em 2023. Ele seria emprestado com opção de compra avaliada entre 3 a 4 milhões de euros (R$ 15,8 a 21 milhões na época), mas a transação melou. O segundo gol foi de Werton e Daniel descontou.

O Fla está no grupo 19 e lidera pelo saldo de gols. A equipe está empatada com o Audax-SP com três pontos. São Bento e São José-RS tem zero.

Darlan deixou o campo lesionado no segundo tempo. Ele sentiu o joelho e saiu se apoiando nos médicos do Flamengo. Quando chegou ao banco, chorou muito e foi consolado pelos companheiros.

O Flamengo fez uma homenagem a Denir, massagista histórico do clube. Ele trabalhou no rubro-negro por 42 anos e faleceu no último dia 1º, sendo velado no Salão Nobre da Gávea. Os jogadores entraram com uma faixa preta no braço.

Alguns jogadores voltam ao Rio para disputar o Carioca após a primeira fase. O grupo liderado por Mário Jorge atua na segunda, terceira e quarta rodadas.

O JOGO

O primeiro tempo foi difícil para o Flamengo, que demorou a encontrar os espaços. O São José fez jogo duro, priorizou os contra-ataques e chegou a obrigar Dyogo a fazer boas defesas.

O Fla acabou levando a melhor. Werton tinha criado a melhor oportunidade, mas parou em Édson Júnior. Quando o intervalo se encaminhava para o empate, Petterson abriu o placar.

O time carioca tentou administrar o segundo tempo. Depois de marcar mais um gol logo no primeiro minuto, o Flamengo teve outras boas chegadas e ficou mais tempo com a bola. O São José tentou fazer as alterações para buscar mais oportunidades e voltou a dificultar a partida mantendo a estratégia dos contra-ataques.

Os minutos finais foram com adrenalina. Após as substituições, o São José conseguiu ficar mais dinâmico e teve boas chances. O resultado disso foi um gol de Daniel aos 35 minutos, que colocou emoção na partida. O Fla ficou trocando passes para diminuir o ritmo e manteve a vantagem no placar.

GOLS

1x0. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Zé Welinton recebeu lançamento de Darlan e tocou para trás. Petterson finalizou com a perna direita de primeira e marcou para o Flamengo.

2x0. No primeiro minuto do segundo tempo, Werton fez um golaço de cobertura aproveitando o rebote do goleiro e ampliou para o Flamengo.

2x1. Aos 35 minutos do segundo tempo, Thiago Tinoco tabelou com Thales, que cruzou para o meio e viu Daniel aparecer para diminuir para o São José. A posição do jogador gerou dúvidas, mas o lance foi validado.