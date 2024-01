RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mário Jorge Lobo Zagallo será velado neste domingo (7) na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O velório vai começar às 9h30 e será aberto ao público.

O ícone do futebol mundial morreu no final da noite desta sexta-feira (5), aos 92 anos. Ele estava internado no hospital Barra D'Or desde 26 de dezembro. Segundo a unidade médica, Zagallo morreu por falência múltipla de órgãos --isto é, quando dois ou mais órgãos param de funcionar.

Após o velório, o Velho Lobo será enterrado no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio. O enterro está marcado para às 16h.

A CBF decretou luto de sete dias e um minuto de silêncio em todos os jogos da primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Nordeste, que começa neste sábado.

Em seu site, a entidade que comanda o futebol nacional publicou um longo texto sobre a trajetória de um dos nomes mais importantes da história da seleção brasileira --participou de quatro das cinco Copas conquistadas pelo Brasil.

Tags:

rio