SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Arandina por 3 a 1 na noite deste sábado (6), no estádio El Montecillo, em Aranda de Duero, na Espanha, pela segunda rodada da Copa do Rei.

Os gols da partida foram marcados por Joselu, Brahim Díaz e Rodrygo, para o Real, e Nacho (contra), para o Arandina. Os madrilhenhos entraram em campo com um time completamente reserva, pensando nos próximos compromissos do clube.

Com a vitória, o Real avança para a próxima fase da competição nacional. O time de Carlo Ancelotti vai enfrentar o Alavés - que venceu o Betis - nas oitavas de final.

O próximo compromisso do Real Madrid é pela Supercopa da Espanha. Os merengues enfrentam o Atlético de Madri na quarta-feira (10), às 16h (de Brasília). Já o Arandina está brigando pelo acesso na quarta divisão espanhola.

Como foi o jogo

O primeiro tempo do confronto foi de amplo domínio do Real Madrid, que teve as melhores chances. O destaque ficou para o estreante Arda Guler, que obrigou Adrián a fazer uma bela defesa e acertou a trave em uma cobrança de falta.

O ritmo do Real cresceu no início do segundo tempo e foi recompensado. O time merengue impôs sua qualidade e conseguiu abrir e ampliar sua vantagem na partida, primeiro com Joselu, aos nove minutos, com Brahim Díaz, aos 12, e com Rodrygo, aos 45. O Arandina ainda conseguiu fazer seu gol de honra com Nacho (contra), aos 47.

Lances importantes

Adrián salva! Vinícius Tobias fez bela jogada e acionou Arda Guler. O jogador turco finaliza com força, mas o goleiro fez boa defesa.

Na trave! Arda Guler cobrou muito bem uma falta, mas acabou acertando a trave do Arandina. Essa foi a grande chance do Real Madrid de abrir o placar da partida no primeiro tempo da partida.

Passou perto! No último lance da etapa inicial, Camavinga começou a jogada e carregou até a entrada da área. O meia tocou em profundidade para Arda Guler, que acelerou pela direita e cruzou na área, mas Paz cabeceou por cima do gol de Adrián.

0 a 1. Joselu abriu o placar! Brahim Díaz foi derrubado dentro da área e a arbitragem marcou o pênalti. Joselu foi para a batida e cobrou muito bem, no canto direito, sem chances para o goleiro.

0 a 2. Brahim Díaz ampliou a vantagem! Poucos minutos depois, Joselu cruzou na área, mas a defesa rebateu mal, e a bola ficou com Díaz, que bateu no canto esquerdo do goleiro.

0 a 3. Rodrygo deixou o dele! Ele recebeu um cruzamento de Brahim Díaz, dominou na área e bateu no canto, sem chances para o goleiro Adrián.

1 a 3. Gol de honra do Arandina! Cabral fez uma jogada pela direita e cruzou rasteiro, mas Nacho estava no lugar errado e acabou mandando contra a própria meta.