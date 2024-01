SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians fechou com a casa de apostas VaideBet um patrocínio de R$ 360 milhões. Esse é o maior patrocínio máster do Brasil. A informação foi inicialmente publicada pelo GE e confirmada pelo UOL.

Serão R$ 120 milhões por temporada para ocupar o espaço na camisa do Corinthians. Anteriormente o local era estampado pela Hypera Pharma, da Neo Química. A VaideBet estampará a camisa do time masculino, além do feminino, base e e-sports.

Vale lembrar que o ex-presidente Duilio Monteiro Alves tentou fechar o máster por R$ 75 milhões com a Pixbet. Augusto Melo vetou.

O presidente Augusto Melo estava na expectativa por um recorde e negociou com empresas como Pixbet, Superbet, Aposta Ganha e Betano. Flamengo e Palmeiras também são times com maiores patrocínios no Brasil. O Rubro-Negro fechou contrato de dois anos com a Pixbet por R$ 170 milhões (R$ 85 milhões ano). Já o Verdão tem a Crefisa/FAM, que paga R$ 81 milhões fixos por ano.