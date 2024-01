SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Júnior Pedroso, empresário de Gabigol, rebateu Augusto Melo, presidente do Corinthians, e afirmou que não foram abertas negociações para que o atacante jogasse pelo clube paulista.

Em resposta à declaração do presidente do Corinthians, levando em consideração o respeito máximo ao Sr. Augusto Melo e a instituição Corinthians, mas precisamos esclarecer um ponto importante da declaração dada por ele. Não abrimos negociações com o Corinthians em momento algum. Desde sempre, deixamos claro que o Gabriel tem contrato com o Flamengo e um acordo verbal de renovação. Portanto, quando o presidente menciona que estava tudo certo com o agente do Gabriel, sinto a necessidade de esclarecer. Júnior Pedroso, em nota divulgada

O que aconteceu

Augusto Melo explicou desistência do Corinthians por Gabigol. Em entrevista coletiva neste domingo (7), o presidente do Corinthians afirmou que o clube enviou uma oferta a Gabigol e ao Flamengo, mas que desistiu do negócio pela demora na resposta.

Atacante era o principal sonho do novo presidente. Desde que foi eleito, Augusto Melo nunca escondeu o sonho de contratar Gabigol. O nome do atacante, inclusive, é um dos poucos tratados publicamente pelo mandatário do Timão -ele opta por não citar detalhes de outras negociações.

Tudo conversado, Flamengo, Corinthians, empresário, proposta, cinco anos de contrato... Tudo pronto, só dependendo deles, um para o outro, mas existe um limite. Era meu foco, sempre deixei claro, era um atleta que gostaria de ver com a camisa do Corinthians, como ele também quer. Mas tem um limite, a gente falou 'até tal dia espera' [...] Eu tive que desistir, daqui a pouco todo mundo se encaixa e eu fico sem ninguém. Augusto Melo

Negociações entre Corinthians e Gabigol

O Corinthians encerrou a negociação com o Flamengo por Gabigol durante esta semana. O Timão não vê mais chances de trazer o atacante.

O UOL ouviu que o Timão evoluiu na parte financeira, mas se incomodou com a demora do Rubro-Negro para resolver e vai atrás de outras alternativas no mercado.

Membros da diretoria do Flamengo admitem o papo com o Corinthians, mas frisam que Gabriel Barbosa sempre esteve nos planos do clube carioca para 2024.

O desacerto por Gabigol não influencia em outras negociações, como a de Thiago Maia. O Corinthians mantém o interesse no meio-campista.