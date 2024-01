SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro empatou com o Nova Mutm por 1 a 1 em partida realizada no Nogueirão, em Mogi das Cruzes, pela 2ª rodada do Grupo 28 da Copa São Paulo.

Os gols do confronto foram marcados por Daniel, para o Nova Mutum, e Xavier, para a Raposa. As jogadas aconteceram aos 23 e 39 do segundo tempo, respectivamente.

O Cruzeiro chega a 4 pontos e é o vice-líder do Grupo 28, enquanto o Nova Mutum é o líder, também com 4. Os mineiros voltam a campo na próxima quarta-feira (10), às 17h15 (de Brasília), para enfrentar o União Mogi. Já o Nova Mutum enfrenta o Capital-TO, no mesmo dia, às 15h (de Brasília).

Como foi o jogo

O Cruzeiro foi superior durante toda a partida. No primeiro tempo, criou oportunidades em chutes de fora da área: Vitinho e Jhosefer finalizam para boas defesas de Guto. Já na segunda etapa, a equipe mineira manteve a pressão, criando uma boa chance aos 7: Ruan Índio toca por cobertura, e Guto pratica uma boa defesa.

Aos 23, quem sai na frente é o Nova Mutum. Matheuzinho cobra falta para a grande área. Nalberty ajeita, e Daniel finaliza rasteiro, cruzado. A bola desvia na defesa e entra no canto direito de Otávio. A equipe mato-grossense assusta novamente em chute de Nicolas de longe, defendido pelo goleiro cruzeirense.

Aos 39, a Raposa chega ao gol de empate. Fernando deixa Thiago na saudade e bate cruzado. Guto dá rebote, e, no meio da área, Xavier chuta para as redes. Nos acréscimos, o Cruzeiro poderia ter virado com Rhuan Gabriel, mas ele acaba parando em Guto.

O resultado mantém o Nova Mutum na primeira posição, com o Cruzeiro logo na cola. Ambos estão com 4 pontos, mas o time do Mato Grosso fica na frente pelo saldo de gols. O Capital tem três pontos, e o União Mogi não soma nenhum.