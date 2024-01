SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atual camisa 10 e maior artilheiro da seleção brasileira, Neymar não se manifestou nas redes sociais sobre a morte de Zagallo até a noite deste domingo (7). Mario Jorge Lobo Zagallo, o maior vencedor de Copas do Mundo, faleceu na sexta-feira (5) aos 92 anos. Internautas criticaram Neymar por não ter mencionado o acontecimento até agora.

Em 2016, após a conquista da inédita medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio, Neymar repetiu o famoso bordão do Velho Lobo: "Vão ter que me engolir". O atacante, muito ativo nas redes sociais, não fez tuítes, stories no Instagram, nem postagens sobre o falecimento da lenda do esporte brasileiro.

"Morre um cara do tamanho do Zagallo e o Neymar não presta uma homenagem. É totalmente alheio a história da seleção brasileira", escreveu um usuário do X (antigo Twitter).

"Eles não habitam a mesma história. O Velho Lobo foi e é uma lenda. Neymar nunca deixou de ser um moleque", disse outro internauta.

A web também relembrou o fato de que Zagallo ganhou quatro Copas do Mundo (duas como jogador, uma como técnico e uma como auxiliar técnico), enquanto Neymar não ganhou nenhuma.

"Além do Zagallo, o único brasileiro com chances de se tornar 4 vezes campeão da Copa do Mundo é o Neymar. Para isso, ele precisa apenas vencer 4 vezes a Copa do Mundo", ironizou o jornalista Chico Barney no X.