SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool venceu o Arsenal por 2 a 0, em pleno Emirates Stadium, neste domingo (7), e avançou para a quarta rodada da Copa da Inglaterra. Kiwior (contra) e Luis Díaz marcaram os gols da partida.

Os Gunners tiveram um grande primeiro tempo, criando inúmeras chances de abrir o placar, mas pecou demais nas finalizações e não conseguindo balançar a rede.

Já os Reds demoraram a entrar no confronto e só assustou nos minutos finais do primeiro tempo, quando Alexander-Arnold acertou uma bomba no travessão.

Na etapa final, o time do Arsenal sentiu o cansaço e perdeu rendimento - enquanto a equipe de Klopp passou a chegar no campo adversário com mais com perigo.

O primeiro gol do confronto saiu após a cobrança de uma bola parada. Aos 34 minutos, Alexander-Arnold cobrou falta fechada da ponta esquerda, e Kiwior desviou para trás antes da saída do seu goleiro, marcando contra.

No último lance, aos 49 minutos, Díaz concluiu o contra-ataque mortal com uma finalização no ângulo esquerdo, matando o jogo.

O Liverpool volta a campo na quarta-feira (10), às 17h (horário de Brasília), quando recebe o Fulham, pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa.

O Arsenal, por sua vez, terá quase duas semanas de descanso e treinos e volta a jogar apenas no dia 20 de janeiro, contra o Crystal Palace.