SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o União ABC por 4 a 0 na noite deste domingo (7), na Arena Baueri, pela segunda rodada do Grupo 24 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O destaque foi atacante Estêvão, que balançou as redes pela terceira vez na competição. Os outros gols da partida foram marcados por Thalys, Kauan Santos e Riquelme Fillipi.

O Palmeiras lidera o Grupo 24, com seis pontos, e se classificou de forma antecipada para a segunda fase da Copinha. O Oeste está em segundo, empatado, com seis pontos. O União ABC é o último colocado e ainda não pontuou.

O Verdão volta a campo contra o Oeste na quarta-feira (10), às 17h, pela terceira rodada da fase de grupos. Já o União ABC enfrenta o Queimadense-PB no mesmo dia, às 14h45 (de Brasília).

Como foi o jogo

O primeiro tempo do confronto foi de amplo domínio do Palmeiras, que teve as melhores chances. No início, o alviverde chegou a ter certa dificuldade para passar pela defesa do União ABC, mas achou o rumo do gol. Thalys balançou as redes aos 22 minutos para abrir o placar.

O ritmo do Verdão cresceu no segundo tempo e foi recompensado. O Palmeiras impôs sua qualidade e conseguiu abrir e ampliar sua vantagem na partida, primeiro com Kauan Santos, aos cinco minutos, com Estêvão, aos 17, de pênalti e com Riquelme Fillipi, aos 32.

Lances importantes

0 a 1. Thalys abriu o placar! Estêvão recebeu dentro da área, bateu cruzado e o goleiro Marcos deu o rebote. Thalys saiu de trás e finalizou forte para balançar as redes em Barueri!

Não valeu! Ian fez um lançamento dentro da área para Thalys, que cruzou. Kauan Santos chuta para as redes, mas o bandeirinha sinalizou uma posição irregular no lance.

0 a 2. Kauan Santos amplia a vantagem! O camisa 7 fez uma tabela com Ian fora da área, ajeitou para a perna direita e bateu colocado. A bola fez uma curva e entrou no canto esquerdo do goleiro Marcos.

Por pouco! Felipe Baiano cobrou uma falta pelo lado direito. A bola encobriu a barreira, chegou a triscar no travessão e saiu sobre o gol de Aranha. Quase o primeiro gol do União ABC.

0 a 3. Estêvão deixou o dele! Daniel tocou para Estêvão, que invadiu a área e foi derrubado na disputa com Léo Chrispim. O árbitro marcou a penalidade e o próprio camisa 10 foi para a cobrança e fez o seu gol. Esse foi o tento de número 500 do Palmeiras na Copinha.

0 a 4. Riquelme Fillipi cravou a goleada! O atacante roubou a bola quase no meio de campo, foi levando, tirou a marcação e finalizou com força da entrada da área para fazer um belo gol e ampliar a ventagem do Palmeiras.