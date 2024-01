SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians espera anunciar novas parcerias no Corinthians e vender os naming rights do CT Dr. Joaquim Grava para ampliar a capacidade da Neo Química Arena.

Augusto Melo prometeu novidades para a semana. Na entrevista coletiva para o anúncio da VaideBet como patrocinadora máster, o presidente do Corinthians afirmou que novas parcerias devem ser anunciadas em breve, mas evitou citar nomes.

Valor da camisa ultrapassaria meta de campanha. Segundo ele, as novas parcerias devem fazer com que os valores provenientes de anúncios no uniforme passem da marca dos R$ 200 milhões anuais prometidos por ele na campanha presidencial.

Os naming rights do CT Dr. Joaquim Grava também têm negociações avançadas. Augusto afirmou que algumas marcas estão interessadas e que o negócio deve ser concretizado em breve.

Concretização dará início a 'sonho'. Uma vez vendidos os naming rights e com os patrocinadores fechados, Augusto pretende usar parte do dinheiro recebido para ampliar a capacidade da Neo Química Arena.

O QUE ELE DISSE

Novas parcerias: "Quando falei que nossa camisa ia valer mais de R$ 200 milhões, deram risada. Eu sei o que eu estou falando porque já estava trabalhando isso em campanha. Vem muito mais do que isso, vai ser muito maior [...] Vem coisa boa, essa semana tem um outro grande parceiro para mais de R$ 200 milhões".

Naming rights: "[Negociações] Muito bem adiantadas, vem coisa boa. Falam que a gente fala demais, mas sempre vou jogar limpo, que saibam da minha boca. Estamos trabalhando forte para isso. Não é uma só [marca] que está interessada, tem mais algumas. Vai ser um marco na administração, na nossa história. Com isso, vou cumprir a minha promessa: ampliar a nossa Arena".

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA NEO QUÍMICA ARENA

Augusto Melo trabalha para o Corinthians já estrear no Paulista com mais torcedores na Neo Química Arena. A primeira ideia consiste em retirar as cadeiras do setor Sul, abrindo mais espaços.

A proposta é fazer com que a casa do Corinthians comporte cerca de 54 mil pessoas neste começo de ano. A mudança representa cerca de 6 mil a mais do que a capacidade atual.

Outra proposta é colocar os visitantes em parte do setor Leste Superior. Atualmente, o setor destinado aos torcedores adversários ocupa um pedaço do setor Sul.

O projeto para a construção de novas arquibancadas é tratado a longo prazo. A ideia é deixar a Neo Química Arena com cerca de 70 mil lugares.