SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos recuou e deve manter o atacante Alfredo Morelos para 2024.

O colombiano topou uma grande redução no atual salário e deve ficar. O jogador chegou ao Santos por R$ 900 mil mensais.

Morelos foi contratado no lugar de Roberto Pereyra às pressas. O clube estava em negociação avançada com o meia argentino, que acabou selando acordo com a Udinese, da Itália.

O coordenador esportivo Alexandre Gallo agiu rápido diante da frustração e o Santos anunciou o colombiano em sequência. Morelos chegou acima do peso e preocupou o Peixe pela falta de ritmo.

No desespero, Morelos foi supervalorizado pela gestão de Andres Rueda e passou a ser um problema após a queda para a série B. A renegociação salarial não foi considerada fácil.

Diante da limpeza no elenco, o departamento de futebol reconsidera a situação de Morelos e o avalia como um jogador útil. O colombiano se mostrou muito disposto a ficar e quer usar sua experiência para fazer o Santos subir.