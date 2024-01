RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, comentou a relação do clube com o técnico Juan Pablo Vojvoda, que recusou nova investida para deixar o Leão do Pici. O dirigente também comentou a procura do São Paulo, que está no mercado da bola após Dorival Júnior aceitar convite para ser o técnico da seleção brasileira.

Vojvoda foi o 'Plano A' do São Paulo, após adeus de Dorival, mas afastou a possibilidade de negócio nos contatos iniciais.

Esta não foi a primeira vez que o treinador argentino foi procurado por outros clubes. Ele já foi alvo do Corinthians, Atlético-MG e Vasco, por exemplo.

"É uma relação pautada em lealdade, em cumprimento de promessas, em respeito ao trabalho de parte a parte. Vojvoda é um treinador extremamente vitorioso, mas que também passou por momentos difíceis aqui no clube, e sempre teve a diretoria ao lado", disse Paz.

"A diretoria nunca questionou o trabalho, nunca cogitou interrupção do trabalho, sempre deu apoio e cumpriu as promessas de mudanças de elenco, de melhorias no elenco e estrutura, de tudo que foi combinado, pactuado e feito. Então, ele, com certeza, leva em consideração isso quando tem uma proposta e não quer nem ouvir. Geralmente, ele respeita o desejo de algum clube, fica lisonjeado, mas não chega a discutir propostas e valores porque ele sabe o que tem aqui no Fortaleza. E de como o clube busca sempre atender aos pleitos dele e ter um caminho de lealdade", completou.

Paz lamentou o contato do São Paulo ter sido feito diretamente com o treinador, sem uma consulta ao Fortaleza.

"Para mim, não foi surpresa. Sabia que poderia acontecer, mas ainda lamento o modus operandi de, quando tem uma situação como essa, não ligar para o clube e ligar diretamente para o treinador", apontou.

Vojvoda está Fortaleza desde 2021. No Leão, foi campeão do Cearense de 2021, 2022 e 2023, e da Copa do Nordeste de 2022. No ano passado, chegou à final da Copa Sul-Americana ? perdeu para a LDU.

A diretoria tricolor tem a intenção de anunciar um novo técnico o quanto antes para os trabalhos de pré-temporada.

O São Paulo estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 20, contra o Santo André, no Morumbi.