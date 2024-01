SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Botafogo segurou as investidas de um audacioso Francana, venceu o time paulista por 1 a 0 atuando na casa do adversário e garantiu, além da classificação para a 2ª fase da Copinha, o 100% de aproveitamento no Grupo 5 da competição.

Kayke, de pênalti, foi o autor do único gol do jogo disputado em Franca e principal responsável por deixar os cariocas com nove pontos na chave.

O time local, por outro lado, estacionou nos três pontos e acabou eliminado ? o Tiradentes (PI) ficou com a segunda vaga. O Rio Claro foi o outro a se despedir do torneio.