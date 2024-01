SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas promessas bolivianas viraram os principais nomes dos já classificados Meninos da Vila do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

DUPLA DE DESTAQUE

Enzo Monteiro e Miguelito são os camisas 9 e 10 do Santos no torneio respectivamente. Os dois são naturais de Santa Cruz de La Sierra e assinaram seus primeiros contratos profissionais com o clube no ano passado, com validade até 2027. Ambos vieram pelo Projeto Bolívia 2022 ?que também resultou na chegada do zagueiro Leonardo Zabala.

A dupla é responsável por cinco dos nove gols do time até então. Enzo marcou os dois da vitória por 2 a 1 contra o Remo, na estreia, e fez mais um na goleada por 7 a 0 sobre o Nova Venécia-ES. Já Miguelito anotou duas vezes no jogo da segunda rodada do Grupo 26 pela fase de grupos.

Eles disputam a sua primeira Copa São Paulo. Miguelito estava inscrito para a edição do ano passado, mas foi chamado pelo então técnico Odair Hellmann para participar da pré-temporada do time principal e não disputou a competição. Já Enzo ficou fora por lesão.

Ambos já foram convocados pela seleção principal da Bolívia. Miguelito representa seu país em jogos desde o final de 2022, tendo inclusive disputado jogo de Eliminatórias, enquanto Enzo fez sua estreia em amistoso no ano passado. No Santos, foram campeões do Paulista sub-20 de 2022.

Miguelito é tratado como joia da base. Ele chegou a disputar partidas pelos profissionais do Santos em 2022 e em 2023, recebendo até elogio de Fernando Diniz.