SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians procura um centroavante com status de titular para brigar por posição com Yuri Alberto.

O Corinthians tem Yuri Alberto ainda nos planos, mas negocia com o colombiano Rafael Borré após desistir de Gabigol, do Flamengo.

O time alvinegro vê Borré como nome de peso, assim como seria Gabigol, e tenta um acordo com o Eintracht Frankfurt. Ele está emprestado ao Werder Bremen.

O presidente Augusto Melo quer atacantes importantes, que "mexam com o mercado". O clube também tenta o ponta Luiz Henrique, do Betis.

Augusto autorizou o Cifut (Centro de Inteligência do Futebol) a buscar alternativas de "camisa 9". O Corinthians afirma ter outras opções mapeadas.

YURI ALBERTO NA RESERVA?

O Corinthians espera que Yuri Alberto reedite seu melhor desempenho em 2024 e aposta em uma concorrência maior para ajudá-lo.

A reposição para Yuri em 2023 foi Felipe Augusto, da base. Com a venda do garoto ao Cercle Brugge, o Timão resolveu trazer alguém de mesmo nível.

O técnico Mano Menezes conta com Yuri Alberto, mas entende a movimentação da diretoria. Rafael Borré foi aprovado por comissão técnica e Cifut.

Yuri tem um dos maiores salários do elenco do Corinthians e recebeu propostas como a do West Ham recentemente. O Timão quer sua permanência.