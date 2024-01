SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dorival Júnior, novo técnico da seleção brasileira, afirmou que deixou o São Paulo "pronto para enfrentar os desafios da temporada" ao se despedir do clube. Há, no entanto, algumas indefinições importantes no radar do Tricolor para 2024.

O QUE AINDA FALTA?

Técnico. A própria saída de Dorival tornou-se uma dor de cabeça para a diretoria, que já recebeu dois "nãos" nos últimos dias - de Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, e de Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino. Por enquanto, Lucas Silvestre, filho de Dorival, comanda os treinos antes da estreia na temporada.

Reserva de Calleri. Titular incontestável, o argentino passou por operação no tornozelo e fez falta na reta final de 2023, já que a comissão técnica não conseguiu encontrar um centroavante fixo para a posição. O São Paulo ainda busca um reserva para o camisa 9 ? Erison teve seu empréstimo finalizado.

Dono da lateral-esquerda. O São Paulo perdeu Caio Paulista para o Palmeiras e tem apenas os jovens Welington e Patryck Lanza como opções. O primeiro deve iniciar a temporada como titular, mas o segundo, que ficou fora do Pré-Olímpico por pedido do clube, pode ganhar espaço.

Funções de Ferreirinha e Nikão. O meia-atacante ex-Grêmio, que já é nome certo e deve ser anunciado ainda nesta semana, oscilou na temporada passada e não chega com status de titular ? o mesmo acontece com Nikão, que voltou de empréstimo. O tempo também joga contra os dois, já que, além de não ter um comandante fixo, o São Paulo entra em campo já no dia 20 pelo Campeonato Paulista.

Lista de saídas. Além de saídas já certas, outros três jogadores podem deixar o time tricolor nos próximos dias: Jhegson Méndez, Gabriel Neves e Talles Costa. Os meio-campistas foram liberados da reapresentação, ocorrida no último sábado, e vivem cenário indefinido para 2024.