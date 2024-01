SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo oficializou a chegada de mais um reforço para a próxima temporada: o atacante Ferreira, vindo do Grêmio.

O vídeo oficial do anúncio mostra Ferreira durante a infância com uma camisa do São Paulo. Segundo as imagens, ele celebrou seu aniversário em 2008 com festa temática do time tricolor Paulista.

"O São Paulo é o meu time de infância e jogar aqui é o meu sonho desde criança. E, nesta terça-feira (9), é gratificante estar aqui. É uma felicidade enorme. Desde o início, eu falei que o meu desejo era jogar no São Paulo", disse Ferreira.

O atacante passou por exames e conheceu o CT da Barra Funda. Ferreira é o quarto reforço oficializado pelo São Paulo para a temporada. O clube já anunciou Luiz Gustavo, Bobadilla e Erick.

Ferreira chega ao São Paulo após despertar interessa do Bahia. O atleta manifestou sua preferência de atuar no Tricolor Paulista, o que possibilitou que o clube se acertasse financeiramente com o Grêmio.

"Ter o Ferreira jogando pelo São Paulo era um desejo nosso desde que assumimos. Nós, inclusive, tentamos trazê-lo para cá em outras oportunidades. É um atleta de características que vão agregar muito ao nosso elenco. Além disso, ele demonstrou muita vontade de defender nossa camisa, o que é importante. Estamos muito felizes com a chegada dele", afirma Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo.