RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - De La Cruz chegou ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (9) para reforçar o Flamengo. O jogador pousou no Aeroporto Internacional durante a tarde.

"Muitas expectativas. Estou muito contente em chegar aqui ao Brasil. Tinha muita vontade de chegar aqui e encontrar a torcida, a comissão e os companheiros. Muito feliz", disse o jogador à FlaTV.

Poucos torcedores aguardavam o uruguaio. Ele chega ao Rio um dia depois da reapresentação do elenco.

De La Cruz foi recebido por dirigentes. Marcos Braz, vice de Futebol, e Bruno Spindel, diretor de futebol, estiveram no aeroporto na chegada do jogador.

"Tinha algumas outras propostas, mas decidimos desembarcar aqui, fazer parte de um projeto de uma equipe tão grande como o Flamengo. Estamos muito felizes. Falei com eles [Arrascaeta e Varela] e foi o pontapé final para tomar a decisão", afirmou De la Cruz à FlaTV.

O jogador vai ao Ninho diretamente do aeroporto. Ele chega ao CT para os trabalhos da tarde e vai conhecer comissão e companheiros de Fla. A tendência é que nesta quarta-feira (10) o uruguaio já se integre totalmente ao elenco. O grupo vai fazer trabalhos integrais em alguns dias.

O Flamengo ainda não tem o número da camisa. O jogador recebeu a 12, uma homenagem à torcida.

O uruguaio é o único reforço do Flamengo até o momento. O clube ainda negocia com outros nomes.

O QUE BRAZ DISSE?

"Vi questionamentos sobre o motivo de não ter pago a multa no ano passado. Se tivéssemos o acerto com o jogador, poderíamos fazer isso. Mas entendíamos que estava um pouco longe ainda, o jogador disputando vários campeonatos e tínhamos de respeitar esse momento esportivo. Ele sempre sinalizou vontade de vir jogar aqui, mas isso tem um momento certo, e foi agora. Tivemos o sinal verde para acertar com o jogador e, depois, pagar a multa.

É um jogador de seleção, de Copa do Mundo. Houve uma apresentação para a carreira esportiva e isso valeu. É um jogador que o River Plate não queria negociar com a gente, é um adversário aqui no continente. É justo, mas passamos por esse obstáculo. Um sonho antigo dele, e nosso.

É um jogador versátil, isso o qualifica mais ainda; Não sei como o Tite pensa em aproveitá-lo, mas acho importante ter um jogador desse no elenco porque o Flamengo tem muitos jogos. Tem perda de jogadores não só nas convocações. Importante ter jogador versátil

O QUE DISSE SPINDEL

"Acho que o Marcos detalhou bastante. Cabe ressaltar que, apesar do Flamengo ter pago a multa, o jogador tem sempre a palavra final no destino. Tinham outros clubes interessados, e foi uma decisão do Nico de querer estar no Flamengo, brigando por títulos e continuar tendo sucesso na carreira esportiva. Ele escolheu o Flamengo, comprou as ideias que foram colocadas, e a gente fica muito feliz por isso. Temos certeza que vai colocar muito e vai ter muito sucesso".

"Eles são companheiros de seleção, conversam, se falam, e acho que a principal escolha dele foi pela grandeza do Flamengo, projeto esportivo, pela possibilidade de ganhar títulos. Ele sabe a qualidade do grupo que o Flamengo tem, e o trabalho que estamos fazendo".