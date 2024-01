SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O noticiário desta terça-feira (9) do mercado da bola teve o São Paulo como principal protagonista: o clube anunciou Ferreirinha e está fazendo uma bateria de entrevistas com técnicos. Outra novidade fica com o Corinthians, que tomou um "não" de João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras.

Destaques do dia

Ferreirinha, são-paulino, defenderá clube do coração. O São Paulo anunciou o meia-atacante ex-Grêmio com um vídeo de infância do jogador. Nas imagens, ele celebrou seu aniversário em 2008 com festa temática do clube paulista. É o quarto reforço oficializado pelo Tricolor para a temporada: Luiz Gustavo, Bobadilla e Erick já assinaram.

Quem vai suceder Dorival? Os colunistas Paulo Vinícius Coelho e André Hernan revelaram, no De Primeira, quatro dos nomes que o São Paulo entrevistará na procura por um novo treinador. O português Pedro Martins, o argentino Luis Zubeldía e os brasileiros Thiago Carpini e Cláudio Caçapa são os nomes que passarão pelo processo seletivo da equipe.

Veja mais notícias

Do Corinthians para o Palmeiras? Não. O coordenador geral da base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, negou uma nova proposta do Corinthians para ser diretor de futebol do time principal. Esta foi uma nova investida do Timão pelo profissional do Verdão, após uma outra tentativa em dezembro também recusada.

João Lucas de malas prontas. O Santos anunciou o empréstimo do lateral-direito João Lucas para o Juventude, que irá disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador foi cedido por uma temporada.

O futuro de Matheus Bidu. O lateral-esquerdo Matheus Bidu se apresentou normalmente com os companheiros no Corinthians. Mesmo assim, o defensor de 24 anos tem futuro indefinido no elenco, que estuda propostas de empréstimo pelo atleta.

Rumo à Bragança Paulista. O São Paulo confirmou a transferência do lateral-direito Nathan Mendes para o Red Bull Bragantino. O jogador de 21 anos assinou contrato com o novo clube até dezembro de 2028.

Figueiredo no Coritiba. O Vasco anunciou o empréstimo do atacante Figueiredo ao Coritiba. O jogador assinou contrato até o final de 2024 com o clube do Paraná, que vai disputar a Série B do Brasileiro na atual temporada.

Fla quer Cristiane. O Flamengo fez uma proposta para contratação de Cristiane, do Santos. O Rubro-Negro tem negociação em andamento pela transferência da atacante de seleção brasileira. A atleta tem contrato com o Peixe até dezembro de 2024.