SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O XV de Jaú fez a lição de casa no Estádio Zezinho Magalhães, venceu o Inter por 2 a 1 com direito a golaço e cravou a 1ª posição do Grupo 10 da Copinha.

O resultado deixou a equipe do interior paulista com 9 pontos e 100% de aproveitamento na fase inicial do torneio, enquanto os gaúchos ficaram com 6 pontos. Velo Clube e Santa Cruz de Riachuelo estão eliminados.

Os dois estão classificados e vão encarar os líderes do Grupo 11 na próxima fase. O XV de Jaú joga contra contra o CRB, 2° colocado da chave, enquanto o Inter mede forças com o Fortaleza, que venceu os três jogos que fez.

O JOGO

O 1° tempo teve golaço, reação gaúcha e ducha de água fria. Os mandantes pressionaram o rival e abriram o placar com um golaço de Guilherme Said, que acertou uma bomba de fora da área. O Inter até empatou com Henrique após jogada construída da direita, mas Said voltou a brilhar e protagonizou todo o lance que culminou em gol de Adati: 2 a 1.

Na etapa final, o ritmo continuou agitado, e o goleiro Caniato brilhou quando foi exigido pelo Inter. O torcedor em Jaú ainda presenciou duas polêmicas envolvendo pênaltis não marcados pela arbitragem, um para cada lado.