SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma Ferrari F430 F1 Spider que foi dada à família Schumacher e que possui autógrafos de Michael está à venda por R$ 1,6 milhão.

O carro foi entregue em 2005 a Rolf Schumacher, pai do heptacampeão da F1. A F430 foi produzida pela Ferrari entre 2004 e 2009.

O modelo tem um autógrafo no porta-luvas e uma placa com a assinatura de Michael. O interior do veículo é em couro Cuoio.

O conversível vermelho tem 29,3 mil km rodados, com motor F146 V4 de 3,8l e 490 cavalos de potência. O exemplar tem velocidade máxima de 315 km/h e pode chegar a 100 km/h em 3,6 segundos.

A Ferrari personalizada da família Schumacher está à venda por 299,5 mil euros (R$ 1,6 milhão) na Galery Aaldering, especializada na comercialização de veículos de luxo.